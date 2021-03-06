Экипаж с терпящего бедствие судна «Витим» разместят в гостиницах Владивостока

Экипаж рыболовецкого судна уже доставили во Владивосток Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке встретили экипаж судна «Витим», которое терпит бедствие у острова Аскольд в заливе Петра Великого. К счастью, никто из 30 работников судна не пострадал. Эвакуация прошла в короткие сроки. Моряков разместят в гостиницах приморской столицы.

По информации «Интерфакс Дальний Восток», компания-судовладелец «Пасифик Краб» размещает всех членов экипажа в гостиницах приморской столицы. Моряков обеспечат одеждой и питанием. Также рыбакам пообещали помочь материально и организовать за счет судовладельца доставку к месту жительства.

По предварительной информации, пожар на судне возник в рыбном цеху. Как уверяет судовладелец, перед выходом в рейс «Витим» прошел плановое техническое обслуживание и ежегодное освидетельствование. Причины ЧП предстоит установить экспертам. Сейчас главная задача – ликвидировать пожар.

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