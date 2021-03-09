Феерично утонуло. В Приморье авто ушло под лед на глазах у владельца

В Приморье очередной автомобиль провалился под лед Фото: принтскрин видео.

Очередные горе-рыбаки поплатились за свою беспечность в Приморье. Перепады температур и заметное потепление не останавливают любителей зимней рыбалки, хоть сезон уже закончился. Прямо на глазах у владельца под лед провалилась машина на реке Раздольная.

Как уверяют очевидцы, история развернулась 9 марта, в Надеждинском районе Приморья. На видео попало, как автомобиль стремительно погружается в полынью. К счастью, экипаж остался снаружи.

Напомним, начиная с конца осени и до настоящего момента в Приморье погибли десятки рыбаков. С приходом плюсовых температур выходом на лед крайне опасен, а выезд может закончиться трагедией. К тому же, за «покатушки» по льду предусмотрен штраф.

«Феерично утонула мелодии из «Титаника» не хватает. Главное, что люди живы, а металл поднимут заодно и водолазы подзаработают немного», «Пойду, наверное, тоже покатаюсь по льду, всего лишь плюс днем, а ночью ноль. Самое время», «Меняю рыбу на машину, все равно утонет», – высказываются в сети жители края.

ПО ТЕМЕ

«Лед рвет, все ломятся, беда». Любители зимней рыбалки в Приморье снова попали впросак

Рыбаки спасаются бегством с тающей акватории (видео)

Ушел под лед на авто. В Приморье еще один рыбак поплатился жизнью за беспечность

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из ледяного плена (видео)

Больше материалов по теме: "ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА В ПРИМОРЬЕ"