Мужчину откачивают. Еще одного любителя подледного лова спасают в Приморье

Рыбака спасают в Приморье

«Здравый смысл где-то на уровне наваги» – негодуют жители края, увидев в соцсетях очередное ЧП во время рыбалки в Приморье. Несмотря на то, что зимний сезон уже закончился, желающие добыть свежий улов не только выходят на тающую акваторию, но и умудряются выезжать на хрупкий лед на тяжелых авто.

Тревожные новости из разных районов Приморья 9 марта приходят одна за другой. Буквально недавно стало известно, что во время рыбалки утонула целая семья в районе Тавричанки, а на реке Раздольная под лед ушел автомобиль. Новое происшествие не заставило себя долго ждать. Очевидцы засняли на видео, как специалисты откачивают мужчину. По словам свидетелей, машина провалилась под лед вместе с водителем, тоже в районе Тавричанки.

На данный момент известно, что спасателям тревожный сигнал не поступал. Судя по всему, реанимационные действия проводят сотрудники краевого министерства ГО и ЧС. Информация сейчас уточняется.

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