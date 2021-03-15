Момент происшествия попал на видео Фото: принтскрин видео.

Жуткие кадры момента столкновения Toyota Prius с патрульным авто на улице Маковского попали на видеорегистратор. Видео смертельного ДТП, в котором погиб инспектор ГИБДД во Владивостоке, появилось в сети спустя сутки после самой аварии.

Напомним, трагедия разыгралась в пригороде приморской столицы произошла ранним утром в воскресенье. Сотрудники ГИБДД несли службу в районе Санаторной. Неуправляемый автомобиль, летящий на высокой скорости, буквально снес одного из полицейских.

Служитель закона получил тяжелые травмы. Медики в срочном порядке госпитализировали 35-летнего пострадавшего. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но чудо не произошло. Молодой мужчина скончался в реанимации. У полицейского остались жена и 5-летняя дочь.

В подробностях резонансного ДТП сейчас разбираются специалисты. Изначально аварию спровоцировала водитель Toyota Carina. 76-летняя женщина не убедилась в безопасности маневра и при перестроении протаранила Prius, который ехал с серьезным превышением скорости. После первого столкновения Prius вылетел на обочину, врезался в инспектора и патрульный авто.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, уроженец Кемеровской области, находящийся за рулем машины, только за прошлый год около 70 раз привлекался к административной ответственности. Большинство штрафов именно за нарушение скоростного режима.

Редакция «КП» выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего.

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