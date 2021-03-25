Застали с поличным. «Недетские игры» во Владивостоке едва не закончились ЧП

Дети играли с огнем у гаражей. Фото: Instagram/lifedv

Во время каникул, как это обычно бывает, многие школьники предоставлены сами себе. Бесцельное скитание по городу и поиски развлечений иногда могут закончиться весьма печально для окружающих. Во Владивостоке двоих мальчишек поймали за весьма странным занятием – дети едва не спалили гаражи с авто, то ли по глупости, то ли специально разводя огонь вблизи с ними.

История развернулась в районе домов №№105, 107,109 на Океанском проспекте. Заметив пламя к ребятам поспешил мужчина, который провел со школьниками профилактическую беседу и разместил фотографию с места ЧП в сети, надеясь, что родители узнают своих сорванцов. По словам мальчиков, они проживают в домах поблизости.

Очевидец заставил ребят все потушить и провел с ними профилактическую беседу. Фото: Instagram/lifedv

Напомним, накануне пристальное внимание общественности во Владивостоке было приковано к подросткам, которые устроили соревнования по «скалолазанию» на мемориальной стеле в районе Вострецова. Сейчас неучей, осквернивших памятник воинам-тихоокеанцам, разыскивает полиция. Другая компания молодых людей отличилась разукрасив подпорную стену на объекте культурного наследия. Личности ребят также предстоит установить специалистам. Словом, каникулы в столице Приморья проходят с размахом.

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