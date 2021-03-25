Начата служебная проверка по факту ДТП с машиной ДПС, которая сбила ребенка во Владивостоке

Известно, что мальчик жив. Фото: instagram/ dps_vl

УМВД по Владивостоку назначило служебную проверку по факту аварии с участием ДПС. Напомним, что 25 марта сотрудники ведомства на служебной машине сбили ребенка, который переходил дорогу, катаясь на самокате. Пользователи сети были взволнованны состояние мальчика, который лежал на асфальте и ждал медицинской помощи. Бригада скорой вскоре госпитализировала его в больницу.

Позже оперативники сообщили о том, что ребенок жив. В результате аварии он получил лишь ушибы и ссадины.

- При движении на машине с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в районе дома № 86 по Океанскому проспекту экипаж дорожно-патрульной службы совершил наезд на 12-летнего школьника, внезапно выехавшего на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта, - сообщают в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Владивостоку. - Несовершеннолетний передвигался на самокате вне зоны действия пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.

Вместе с тем, свою проверку начала и прокуратура. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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