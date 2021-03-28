«Тырят среди бела дня». На скандальной стройке Дениса Сараны во Владивостоке происходит странное

Охранник безуспешно пытался остановить машину Фото: Ярослав ЮРИН

Некоторые жители района 3-ей Рабочей во Владивостоке стали очевидцами весьма занятного действия на стройке поблизости. К строящемуся бизнес-центру подъехала малолитражка, в которую активно начали грузить все, что плохо лежало. Металлическую арматуру рабочие спокойно передавали через щель в заборе, пока не спохватился охранник объекта.

Темные делишки среди бела дня Фото: Ярослав ЮРИН

– Водитель сидел в машине. Два мужчины перетаскивали металл, его им подавали сами рабочие. Довольно занятная картина. Потом выбежал охранник, начал махать руками, пытался остановить машину, ну куда уж там, мужик по газам. Один успел в тачку прыгнуть, второй побежал на стройку, видимо он сам оттуда же. Охранник еще долго ходил осматривал территорию, проверял эту дыру в заборе, – поделился с "КП" очевидец.

Собравшимся помешал охранник Фото: Ярослав ЮРИН

Нашли лазейку Фото: Ярослав ЮРИН

Примечательно, что стройка уже не в первый раз попадает в поле зрения не только местных жителей, но и ответственных инстанций. То на объекте вырубили деревья, то прямо на проезжую часть завалился кран. Также подрядчику выписывали штрафы за загрязнение дороги. Помимо этого много вопросов возникло и при проведении общественных слушаний по поводу увеличения этажности здания. Несмотря на то, что местные жители подавали заявки на участие в них, обсуждение резонансного вопроса прошло грубо говоря, в закрытом режиме.

Стоит отметить, что бизнес-центр возводит компания Дениса Сараны, который сейчас задержан по подозрению в незаконном экспорте металлолома. По подсчетам специалистов, ущерб для государства превысил 1 миллиард рублей.