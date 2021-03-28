Во Владивостоке на пешеходном переходе снова сбили ребенок

Ребенок попал под машину во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Проезжающие по улице Русской во Владивостоке автомобилисты сообщили, что под колесами авто оказался несовершеннолетний пешеход. При этом очевидцы уверяют, что ребенка сбили в зоне действия пешеходного перехода.

Учетное ДТП в советском районе Владивостока произошло в воскресенье вечером. Авария разыгралась напротив кинотеатра «Нептун» на Русской. На данный момент подробности дорожного инцидента уточняются.

На помощь к пострадавшей поспешили очевидцы. Для девочки вызвали скорую помощь. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм.

Напомним, на этой неделе одним из самых обсуждаемых событий стало ДТП с участием сотрудников ГИБДД. Полицейские сбили ребенка, внезапно появившегося на самокате на проезжей части. К счастью, школьник отделался ссадинами и ушибами. По факту происшествия была назначена служебная проверка.

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