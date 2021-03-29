Пережило «ледяной апокалипсис», но не устояло перед вандалами. Очередной арт-объект разрушили во Владивостоке

Вандалы уничтожили музыкальный инструмент. Фото: Instagram/blog_vladivostok

Пианино, которое стало настоящей достопримечательностью острова Русский во Владивостоке, больше не будет радовать охотников за красивыми кадрами. Музыкальный инструмент, появившейся рядом с Великокняжеской батареей прошлой осенью, смог пережить «ледяной апокалипсис» и зиму. Однако устоять перед натиском вандалов местная достопримечательность не смогла.

Напомним, новая локация для фото на острове Русский внезапно появилась в сентябре. Очевидно, что инструмент остался стоять на краю скалы после какой-то фотосессии. Естественно, что подобный экспонат не остался без внимания публики и к нему потянулись десятки желающих сфотографироваться. Девушки в красивых платьях, дама с собачками, семейные снимки на закате – бесплатная локация на природе радовала многих.

Так пианино выглядело раньше Фото: Милана СОКОЛ

Однако слава музыкального инструмента оказалось скоротечной. В конце марта пианино явно кому-то помешало. Его корпус полностью разломали и вырвали практически все клавиши.

«Так и не успела до него доехать. Хотя я уже и образы придумала для фотосессии... Чтоб им икалось, тем, кто сломал такую красоту», «В этом городе (и его окрестностях), если и делать какие- то арт-объекты, то делать из антивандальных материалов, которые нельзя сломать, сжечь, утопить, сдать на металл, унести, распилить, разбить, и. т.д. и т.п.... Хотя все равно найдутся "умельцы"», – высказывают мнения в сети местные жители.

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