Уголовное дело депутата Заксобрания Приморского края Юлии Толмачевой отправляют в суд

Депутат Заксобрания Приморского края отправится под суд за мошенничество с землей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Законодательного Собрания Приморского края Юлии Толмачевой. Она обвиняется в мошенничестве с земельными участками.

Как считает следствие, с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве знакомой и бывшего супруга обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка.

На часть участков в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края были поданы документы с заведомо ложными сведениями о якобы имеющихся на них объектах недвижимости. Остальные были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Это позволило приобрести в собственность землю по льготной цене. Один участок женщина оформила на себя, остальные — на родственников и знакомых.

Городскому округу причинен ущерб в размере свыше 17 миллионов рублей.

Благодаря принятым прокуратурой и органами расследования мерам ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовные дела в отношении пособников выделены в отдельное производство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Зимой депутат, являвшаяся председателем правления приморского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, была отправлена под домашний арест.

В ближайшее время уголовное дело по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере» будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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