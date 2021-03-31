Следственный комитет начал проверку после обрушения породы и гибели рабочего на руднике в Приморье

На руднике в Приморье погиб мужчина. Фото: primorsky.sledcom.ru

Следственный комитет в Приморье проводит доследственную проверку из-за гибели горняка на руднике «Королевский» в Дальнегорском городском округе. По предварительным данным, мужчину завалило горной породой во время подрывных работ, которые проходили в штольне.

Тело 48-летнего рабочего обнаружили на глубине 350 метров после разбора завалов.

– Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ), – прокомментировал официальный представитель ведомства.

Напомним, ЧП на руднике уже стало вторым за этот месяц. 17 марта из-за обрушения породы отрезаны от внешнего мира оказались двое рабочих. Тогда, к счастью, мужчин удалось спасти.

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