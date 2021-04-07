Депутата Заксобрания Приморского края Юлию Толмачеву выпустили из-под домашнего ареста

Юлия Толмачева. Фото: сайт zspk.gov.ru

Депутата Законодательного собрания Приморского края Юлию Толмачеву, обвиняемую в мошенничестве с земельными участками, выпустили из-под домашнего ареста.

Меру пресечения народной избраннице смягчил Ленинский районный суд, когда начал уголовное дело Толмачевой рассматривать по существу. Сейчас депутат, проведшая два месяца дома, находится под подпиской о невыезде и может свободно передвигаться по городу.

Как ранее писала «Комсомолка», Юлия Толмачева обвиняется по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере». Как считает следствие, с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве знакомой и бывшего супруга обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка. При этом городскому округу был причинен ущерб в размере свыше 17 миллионов рублей.

Следующее заседание по делу Толмачевой, как обозначено на сайте Ленинского районного суда, назначено на 13 апреля.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

К депутату Заксобрания Приморья пришли ФСБ и СК с обысками

Источник «КП» рассказал о сразу двух возбужденных уголовных делах [ПОДРОБНО]