В воздухе запах гари. Владивосток заволокло дымом от лесных пожаров

Дымка накрыла город Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Дым от лесных пожаров утром, 21 апреля, дошел до Владивостока. Город заволокло густой серой пеленой, а в воздухе улавливается запах гари. «КП-Владивосток» пообщалась со специалистами и узнала, когда можно будет вздохнуть полной грудью.

Дело в том, что вчера в Приморье горели леса. Масштабные пожары зафиксированы недалеко от Владивостока – в районе Тавричанки и Соловей-Ключа. И, если в других районах Приморья во вторник бушевал ветер, который и принес дым, то в столице края пока полный штиль, поэтому дымка не может рассеяться.

Во Владивостоке в среду синоптики обещают +15...+17°C.

– Дымке способствуют высокие температуры воздуха и безветренная погода. Со второй половины ожидается усиление ветра, дым должен развеяться. Погода начнет меняться. В четверг на побережье ожидается морось, – прокомментировала редакции глава портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Согласно оперативной информации от ГУ МЧС России по Приморскому краю, По состоянию на 07:00 21.04.2021 на территории края выявлено 146 термических точек в 22 муниципальных образованиях. Напомним, в крае действует особый противопожарный режим, разведение костров строго запрещено.

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