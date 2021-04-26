Острую проблему по отлову безнадзорных животных в Приморье приходится решать через суд

Безнадзорные собаки держат в страхе жителей Приморья. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Арсеньева проверила, как обстоят в городе дела с отловом безнадзорных животных. Острая проблема оказалась актуальна, впрочем, как и в других населенных пунктах края. Дело в том, что только за последние 5 лет местная администрация 30 раз проводила аукцион по поиску подрядчика для отлова и содержания бездомных зверей, вот только желающих поучаствовать в торгах не было. То ли из-за относительно низкой оплаты труда, то ли из-за серьезных требований к претендентам.

В 2020 году удалось найти подрядчика, который займется строительством приюта для животных. Конкурс краевого правительства выиграла коммерческая организация Арсеньевского городского округа ПКООО КИФК «Аристократ». Контракт составил 4, 3 миллиона рублей. По сообщению пресс-службы прокуратуры Приморья, при этом вопросы по отлову, доставке в приют, возврату потеряшек владельцам и поиску новых хозяев, в очередной раз зависли в воздухе.

Бездействие властей Арсеньева послужило поводом для обращения прокуратуры в суд, который полностью удовлетворил требования истца. Теперь администрация обязана устранить все нарушения и обезопасить местных местных жителей.

Напомним, в Приморье бездомные собаки с печальным постоянством нападают на жителей края. Интернет буквально пестрит "криками о помощи" из разных районов края. Возможно, с появлением специализированных приютов в Партизанском городском округе и Надеждинском муниципальном районе, ситуацию удастся взять под контроль.

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