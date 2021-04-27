Звонки неизвестных загнали приморца в долговую яму, стоив мужчине 745 00 рублей

Приморец лишился крупной суммы после разговоров по мобильному. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мошенничество с каждым днем приобретает все более хитрые формы. Приморский край, к сожалению, не остается в стороне. Местные жители то и дело попадаются на новые уловки аферистов. Так и произошло в этот раз. 48-летний мужчина оказался в долговой яме, лишившись крупной суммы, после общения с лже-сотрудниками банка и правоохранительных органов.

История развернулась в ЗАТО Фокино. На сотовый телефон местного жителя сначала поступил звонок якобы от страхового агента из банка. «Сотрудник финансовой организации» заверил, что к ним поступила заявка на получение кредита. Добродетель отметил, что участились случаи мошенничества, именно поэтому все сделки проверяются. Звонивший рассказал о финансовом расследовании из-за подложной заявки и уверил, что вскоре ему позвонят правоохранители.

Звонка от «следственного комитета» не пришлось долго ждать. Стоит отметить, что мошенники воспользовались программой по подмене телефонного номера. Поэтому на экране мобильного высветился официально существующий номер СК. К тому же на том конце провода предложили убедиться, проверив цифры с помощью запроса в интернете. Словом, как тут не поверить, когда развод спланирован грамотно по шагам.

В итоге следуя указаниям «специалистов», клиент приехал в офис банка, обналичил деньги и перевел их на счета, указанные мошенниками. Более того, звонившие настолько задурили голову мужчины, что он оформил два кредита, в общей сложности лишившись 745 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России по ЗАТО Фокино, сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Судя по подготовленности звонивших, выйти на их след будет довольно сложно.

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