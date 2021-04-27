Сняться в сериале по роману Лукьяненко приглашают жителей Владивостока и Артема

Фрагмент первого официального постера сериала "Осенние визиты", 2019 (18+). Автор - Антон Лапин.

Режиссер родом из Владивостока Георгий Саенко завершает работу над сериалом "Осенние визиты" (18+)по мотивам книги фантаста Сергея Лукьяненко (автор цикла "Дозоры", "Черновик"), и для съемок "одной из самых знаковых сцен" в приморской столице он набирает 40 человек в хорошей физической форме. Это будет последняя возможность для широкой публики поучаствовать в создании экранизации, одобренной самим Лукьяненко.

Георгий сообщает, что съемки пройдут в ночное время суток, уже в следующую среду, 5 мая. В связи со сложностью сцены, актеры требуются только совершеннолетние, но разных возрастов, чтобы все группы были представлены равномерно.

О сюжете сцены незнакомым с творчеством Сергея Лукьяненко пока приходится только догадываться, но в посте-объявлении указано, что «умение [актеров] группироваться при падении» приветствуется.

Требования к кандидатам в актеры:

1. В первую очередь — рассчитывайте свои силы. На съемочной площадке придется провести около трех часов — вполне вероятно, что больше.

2. Ответственность — съемки массовой сцены, а в данном случае — ОЧЕНЬ сложной массовой сцены — это не увеселительное мероприятие.

3. Подготовка — предпочтение отдаётся людям с хорошей физической подготовкой.

Режиссер и оператор родом из Владивостока за работой. Фото: Фейсбук Георгия Саенко

Заявки на участие можно отправлять в личные сообщения Георгию Саенко, Сергею Лисинчуку в соцсетях.

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