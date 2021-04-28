Дороги в центре Владивостока перекроют вечером 28 апреля

Во Владивостоке пройдет репетиция Парада Победы. Фото: Милана СОКОЛ

На центральных дорогах Владивостока вечером 28 апреля перекроют движение для репетиции Парада Победы. Подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в среду продлится 2 часа.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, парковку и проезд транспорта с 22:00 до 00:00 запретят на следующих улицах:

Корабельной Набережной (от Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1);

Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);

Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).

Объехать перекрытые участки дорог можно по смежным улицам: по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Стоит отметить, что репетиции парада также пройдут 30 апреля, 3 и 4 мая. Генеральный прогон перед главным праздником ветеранов состоится 7 мая. Сам парад в этом году по традиции пройдет 9 мая, по центральным улицам города. По предварительным данным, участниками праздничных действий будут больше 1600 военнослужащих и 61 единица техники, включая экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». В связи с эпидобстановкой решено отменить шествие Бессмертного полка. Основные народные гулянья переместятся с площади, где сейчас идет строительство сухого фонтана, на набережную Спортивной гавани.

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