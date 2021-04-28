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Общество28 апреля 2021 9:04

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 во Владивостоке

Рассказываем, будет ли продаваться алкоголь во время майских праздников 2021 во Владивостоке
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Власти прокомментировали "запрет" на продажу алкоголя.

Власти прокомментировали "запрет" на продажу алкоголя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии длительных выходных, которых в начале следующего месяца будет аж 10, многие задаются вопросом о продаже алкоголя на майские праздники 2021 во Владивостоке. Подливают и масла в огонь посты о временном «сухом законе» и запрете на выпивку даже в развлекательных заведениях. Особенно впечатлительные жители края уже готовы бежать закупаться горячительной жидкостью впрок, однако советуем не делать опрометчивых выводов из непроверенных источников.

– Министерство промышленности и торговли Приморского края сообщает, что запрет на продажу алкоголя в период майских праздников с 01 по 10 мая 2021 официально не вводился. Информация о полном запрете продажи алкоголя, размещаемая в некоторых СМИ является недостоверной, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в соответствии с приказом президента России Владимира Путина, в этом году майские выходные продлили. Работники государственных предприятий уйдут на временный заслуженный отдых с сохранением заработной платы. В праздничные дни не будет учебы в школах и занятий в детских садах. Для малышей, чьи родители работают в системе жизнеобеспечения города, предусмотрены дежурные группы в садах.

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