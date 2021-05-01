ГИБДД устраивает массовую облаву на дорогах Приморья во время длительных выходных

В праздничные дни на дороги выйдет усиленный состав.
Фото: Милана СОКОЛ
Масштабные рейды намечены в Приморье на протяжении длительных выходных. На майские праздники отлавливать нетрезвых водителей будут в усиленном режиме. Для этого на дороги края выйдет максимально возможное число сотрудников ГИБДД.
По статистике, именно в выходные и праздничные дни увеличивается количество любителей выпить за рулем, с геометрической прогрессией растет и количество ДТП. Именно поэтому приморские полицейские переходят на усиленный режим работы во время длительных майских праздников.
В эти дни сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание проверке водителей на трезвость, а также соблюдению других правил, включая перевозку детей. В связи с праздничными мероприятиями в разных районах края возможно временное ограничение движения, поэтому специалисты советуют заранее узнать информацию и изучить маршрут.
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