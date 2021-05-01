ГИБДД устраивает массовую облаву на дорогах Приморья во время длительных выходных

В праздничные дни на дороги выйдет усиленный состав. Фото: Милана СОКОЛ

Масштабные рейды намечены в Приморье на протяжении длительных выходных. На майские праздники отлавливать нетрезвых водителей будут в усиленном режиме. Для этого на дороги края выйдет максимально возможное число сотрудников ГИБДД.

По статистике, именно в выходные и праздничные дни увеличивается количество любителей выпить за рулем, с геометрической прогрессией растет и количество ДТП. Именно поэтому приморские полицейские переходят на усиленный режим работы во время длительных майских праздников.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание проверке водителей на трезвость, а также соблюдению других правил, включая перевозку детей. В связи с праздничными мероприятиями в разных районах края возможно временное ограничение движения, поэтому специалисты советуют заранее узнать информацию и изучить маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майские праздники 2021 во Владивостоке: куда сходить, где отдохнуть

Рассказываем о майских праздниках 2021 во Владивостоке и лучших локациях для активности (подробнее...)