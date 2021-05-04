Отложите поездки. Оперативные службы Приморья перешли в режим боевой готовности из-за надвигающегося ливня

Обильные осадки прогнозируются практически на всей территории региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за штормового предупреждения, которое объявлено в Приморье в период с 4 по 5 мая, оперативные службы жизнеобеспечения края перешли в режим готовности. Как отметили в министерстве ГОЧС, ночью и днем 5 мая прогнозируется значительное ухудшение погоды. На большей части региона ожидаются сильные дожди. За 12 часов выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков. В южной и восточной половинах ожидаются сильные осадки. За 12 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков.

- В отдельных районах – гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Возможны резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,2 метра, на малых реках южных районов до 2,5 метров с кратковременным подтоплением отдельных пойменных участков, – уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что паводковая ситуация в крае стабильна. Наблюдается лишь небольшой подъем уровня воды. На реках опасных гидрологических явлений не ожидается.

Из-за надвигающегося циклона спасательные и аварийные службы Приморья перешли в режим полной готовности. В случае возникновения ЧП они смогут оперативно справиться с последствиями непогоды.

- Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, - резюмировали в пресс-службе правительства Приморья.

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