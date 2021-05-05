Летел на все деньги. В Приморье автомобилист устроил лобовое ДТП, отправив Forester в кювет

Оба автомобиля увезли на спецстоянку. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Неудачный маневр на мокрой трассе в Приморье стоил двух разбитых авто и травм двух человек. Аварию в районе 3 километра автодороги Артем – Находка – порт Восточный спровоцировал 28-летний водитель, выехавший на встречную сторону.

Как выяснили полицейские, Toyota Carina двигалась со стороны Владивостока в направлении Артема. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в это время ехал Subaru Forester. Удар был такой силы, что более тяжелую машину откинуло в кювет и она перевернулась. Травмы получил виновник аварии и 82-летняя пассажирка Forester, их срочно госпитализировали.

Carina выехала на встречную полосу, вытолкав Forester. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему, стаж вождения виновника аварии составил 5 лет. За последний год владелец Carina ни разу не привлекался к ответственности. По факту аварии сейчас проводится расследование. Обе машины находятся на спецстоянке.

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