«Похоже, в сеть попал»: к берегу во Владивостоке вынесло труп

Неприятную находку на берегу моря сделали жители Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

В черте Владивостока на одном из пляжей горожане обнаружили труп нерпы. Как уверяют очевидцы на теле животного многочисленные отметены, при этом морской обитатель зацепился за рыболовную снасть.

– В районе Чайки, метров сто через переехав через речушку, у берега нерпа, вроде вся потрепанная. Может соответствующие службы увидят и уберут, – поделились в сети очевидцы.

Труп вынесло к берегу в районе Чайки. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Что именно стало причиной гибели млекопитающего, на данный момент неизвестно. Напомним, с приходом весны в разных районах Приморья неоднократно находили нерп. В основном это детеныши, за спасение жизней которых берутся специалисты реабилитационного центра «Тюлень». Также в акватории Владивостока в апреле погиб дельфин, по мнению специалистов, животное специально приплыло на мелководье умирать, то ли из-за старости, то ли из-за болезней.

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