«Красиво сработал, ударил специально». «Автоподстава» попала на видео во Владивостоке

Аварию запечатлел видеорегистратор. Фото: принтскрин видео.

Казалось бы, рядовое ДТП во Владивостоке, привлекло внимание общественности благодаря записи с видеорегистратора очевидца. Проезжающий мимо автомобилист заснял все, что происходило на дороге до аварии и непосредственное столкновение. Дело в том, что многие приморцы уверены, на видео популярный сейчас способ заработка денег – автоподстава.

«Ударил специально! Видно хорошо!», «Сработал на опережение», «Видно, что подставщик работает», «Запись прям поможет водителю Premio», – комментируют видеозапись, опубликованную в популярном автомобильном сообществе, жители Приморья.

На кадрах отчетливо видно, как Nissan Skyline движется по Гоголя в крайне левой полосе. В среднем ряду едет Toyota Premio. Водитель Toyota, намереваясь повернуть под мост, заранее включает поворотник и начинает перестроение. Вот только занять левую полосу и закончить маневр не успевает. В какой-то момент в него словно специально врезается Premio.

Пользователи сети уверены, случайности в столкновении нет. По мнению автомобилистов, атака со стороны Skyline была спланирована заранее. Разбираться в спорном ДТП теперь предстоит специалистам.

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