У Владивостока новый побратим — Цхинвал

Владивосток и столицу Южной Осетии связал "крепкий мост дружбы". Фото: Александр КОЦ

В семье городов-побратимов Владивостока пополнение: 17-ым по счету стал Цхинвал, Южная Осетия. Соответствующее соглашение в режиме онлайн подписали глава Владивостока Олег Гуменюк и глава администрации Цхинвала Алан Кочиев накануне, 12 мая.

— Побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом сделают двустороннее сотрудничество более эффективным, а также будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений. В рамках своих полномочий мы вносим посильный вклад в общее дело международных отношений, совместно несем мир и процветание в дома наших граждан, — высказался о решении Олег Гуменюк.

Он также добавил, что во Владивостоке сейчас живет около 800 уроженцев из Осетии, и осетинская диаспора активно участвует во всех сферах жизни приморской столицы.

— Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов, — сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев.

Напомним, Владивосток связывают побратимские отношения с шестнадцатью городами из стран КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с российским городом Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужны ли Владивостоку европейские родственники? Об этом рассуждает известный приморский журналист и писатель Василий Авченко (подробнее...)

Арт-галерея Централь пробуждает любовь в жителях Владивостока. На открытии выставки приморскую столицу соединил видеомост с Калифорнией (подробнее...)

Все буквы на месте: в сквере городов-побратимов Владивостока завершается ремонт

На 11 арках разместятся названия 22 зарубежных городов, с которыми столица Приморья имеет побратимские отношения (подробнее...)

Бар «Мумий Тролль» во Владивостоке все-таки закрывается

Представители заведения сообщили, что ищут новое помещение (подробнее...)