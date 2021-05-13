У Владивостока новый побратим — Цхинвал

Владивосток и столицу Южной Осетии связал "крепкий мост дружбы".
Фото: Александр КОЦ
В семье городов-побратимов Владивостока пополнение: 17-ым по счету стал Цхинвал, Южная Осетия. Соответствующее соглашение в режиме онлайн подписали глава Владивостока Олег Гуменюк и глава администрации Цхинвала Алан Кочиев накануне, 12 мая.
— Побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом сделают двустороннее сотрудничество более эффективным, а также будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений. В рамках своих полномочий мы вносим посильный вклад в общее дело международных отношений, совместно несем мир и процветание в дома наших граждан, — высказался о решении Олег Гуменюк.
Он также добавил, что во Владивостоке сейчас живет около 800 уроженцев из Осетии, и осетинская диаспора активно участвует во всех сферах жизни приморской столицы.
— Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им обмениваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов, — сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев.
Напомним, Владивосток связывают побратимские отношения с шестнадцатью городами из стран КНР, Японии, США, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с российским городом Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания.
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