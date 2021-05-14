Староверы из Уругвая переселяются в Приморье, в прошлом году им помешала пандемия

Староверы-переселенцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поделился в своем Инстаграм новостью: скоро в Приморье из Уругвая переселится 10 семей староверов, 62 человека. Возвращение на родину предков было запланировано еще на 2020 год, но из-за эпидемиологической ситуации в мире пришлось его отложить.

Предки этих семей жили в Приморье, но в начале прошлого века им пришлось бежать от преследований коммунистов в Южную Америку через Китай. Однако в рамках госпрограммы по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа с 2009 года им дают землю и помогают начать вести хозяйство.

— Сейчас мы подбираем землю в отдаленных районах, на заброшенных пашнях, чтобы переселенцы могли заниматься своим исконным делом - сельским хозяйством. Поможем и юридически. Мы всегда поддержим соотечественников, кто готов своим трудолюбием дать новую жизнь покинутым землям, — заявил Олег Кожемяко.

Напомним, последний раз староверы прибывали в Приморье в 2017 году. Они вдохнули жизнь в некогда опустевшие поселки в северных районах края. В поселке Дерсу они возделывают землю, живут по своим традициям, обособленно, но и полностью от прогресса не открещиваются: учатся и лечатся. У них уже даже родились дети, приморцы.

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