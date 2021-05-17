Во Владивостоке ночью начнется укладка асфальта сразу в двух районах

Дорожная техника будет работать на улицах Владивостока ночью. Фото: МКУ «Содержание городских территорий».

Во Владивостоке предстоящей ночью дорожники начнут асфальтировать часть улиц в Первомайском и Ленинском районах города. Из-за ремонта будет затруднено движение. Администрация города просит водителей с пониманием отнестись к временным трудностям ради безопасных и качественных дорог.

В столице Приморья продолжается комплексный ремонт улиц, асфальтирование тротуаров и изношенных участков дорог. В число ремонтируемых объектов в этот раз попала и Гоголевская развязка, многочисленные жалобы на которую поступали от местных жителей. Также специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» уложат новый асфальт на улицах Гоголя и Вострецова.

– Сейчас комплексные ремонты дорог ведутся на Свердлова, Садгородской, Тобольской, Стрелковой, Жигура, Ладыгина, Окатовой, Бородинская, Посьетской, Адмирала Захарова и Ватутина. Также продолжается ремонт пешеходных зон на Саратовской, 6, 8, 10, Партизанском проспекте, 9 и по другим адресам, – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о масштабном ремонте дорог в пригороде. Там подрядчикам предстоит заасфальтировать 2500 квадратных метров на улицах Есенина и Коммуны.

ПО ТЕМЕ

В пригороде Владивостока запланирован масштабный ремонт дорог на двух улицах

Администрация города сейчас ищет подрядчиков (подробнее...)