Спустя год во Владивостоке начнет работу бесплатная школа «Управдом»

Горожан предлагают стать грамотнее в вопросах ЖКХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 мая во Владивостоке возобновит свою работу школа «Управдом». Полюбившиеся местным жителям уроки по грамотности в сфере услуг ЖКХ, как и прежде, пройдут на бесплатной основе. Первый семинар специалисты проведут в школе №13 на Набережной, 1. Начало лекции в 18 часов, обязательно наличие медицинской маски.

Как рассказали в городском управлении содержания жилищного фонда, семинар в первую очередь рассчитан на жителей Фрунзенского района. Последующие уроки будт проходит в помещениях администрации города.

На повестке 20 мая темы, волнующие многих горожан:

Выбор (смена) способа управления многоквартирным домом;

Выбор совета многоквартирного дома;

Участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Стоит отметить, что школа «Управдом» открылась при администрации Владивостока в 2012 году. Основной ее целью сало обучение жителей города, желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовка управляющих, способных выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Занятий не было около года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Как показали встречи главы Владивостока Олега Гуменюка с горожанами, людям крайне необходимы знания в актуальных жилищных вопросах для отстаивания прав в диалоге с управляющими компаниями.

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