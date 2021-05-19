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Общество19 мая 2021 8:54

Сделать город лучше в силах каждого. Во Владивостоке продолжается голосование за объекты благоустройства

Свой выбор сделали почти 13 000 человек
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Горожане сами выберут, какие объекты благоустроить.

Горожане сами выберут, какие объекты благоустроить.

Фото: Милана СОКОЛ

В столице Приморья проходит голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать свои голоса могут жители города старше 14 лет. Идти специально для этого никуда не нужно, все регистрируется в онлайн-режиме на платформе 25.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая.

Проголосовать жители края могут за один из семи общественных объектов:

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо;

Сквер «Чайка» (Калинина, 20);

Сквер на Русской, 46;

Сквер Некрасовский;

Сквер в районе Калинина, 28 - 38;

Общественная территория на Иртышской, 34а;

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.

В 2020 году администрация Владивостока с помощью подрядчиков благоустроит четыре территории, которые набрали больше всего голосов.

– Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства, – констатировали специалисты мэрии города.

Стоит отметить, что по вопросам онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия. Получить консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00 по телефону 8 (423) 260-75-15.

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