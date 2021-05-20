Новые комфортные тротуары вскоре появятся во Владивостоке

Рабочие обустраивают пешеходные зоны в разных районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Приморского края продолжается ремонт дорог, подпорных стен, дворов, лестниц и тротуаров, словом всех тех объектов, которые делают жизнь в городе более комфортной. Новые пешеходные дорожки сейчас обустраиваются сразу в нескольких районах Владивостока.

Ремонт тротуаров сейчас проводится на Карской, Аллилуева, 5 и 10, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 58в. Практически завершено благоустройство пешеходных зон на участке Пограничная, 7, стр. 4 и 7 – Пологая, 22, новое асфальтовое покрытие уже сделали на Саратовской, 6, 8, 10, Гульбиновича, 24 и Леонова, 54.

Ремонт тротуаров проходит как отдельно, так и при проведении комплексного благоустройства дорог.

– Сейчас благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» такой ремонт ведется на семи улицах – Ладыгина, Харьковской, Окатовой, Бородинской, Ватутина, Посьетской и Адмирала Захарова. За счет субсидий правительства Приморского края и городского бюджета ремонтируем также Тобольскую, Жигура, Стрелковую, Свердлова, Садгородскую и другие, – отметил заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Стоит отметить, что в этом году также администрация города найдет подрядчиков для ремонта тротуаров на Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», в районе Борисенко, 98 и Сахалинская, 38, Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», Океанском проспекте, 37 – 75 стр. 4, Партизанском проспекте, 9, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), проспекте Красного Знамени, 127, Снеговой, 86 – 135, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Котельникова, 2 – 4, проспекте 100-летия Владивостока, 29 и по другим адресам.

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