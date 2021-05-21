На первом уроке школы «Управдом» приморцы узнали о выборе способа управления домами и полезной программе «1000 дворов»

Присутствующие смогли задать свои вопросы кураторам. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Первый после затяжного перерыва семинар школы «Управдом» прошел во Владивостоке. Почти год приморцы не могли посещать популярные занятия из-за пандемии, но к счастью для многих, бесплатные уроки по грамотности в сфере ЖКХ возобновились.

Урок, призванный научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве прошел в школе №13. Начала лекцию эксперт в сфере жилищного хозяйства, депутат думы города, председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская. Специалист рассказала о главных задачах школы «Управдом». Среди которых – научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками услуг ЖКХ.

Четкий алгоритм действий по смене управляющей компании присутствующим поведал представитель Государственной жилищной инспекции Василий Фармагей. А сотрудники управления содержания жилищного фонда мэрии города объяснили, как выбрать Совет дома и, что входит в сферу его влияния.

Тема, которая волнует многих – касается участия дворов в программе ремонта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Об этом подробно рассказал Начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер. Напомним, в этом году в городе благоустроят 47 дворов. По 24 адресам рабочие заасфальтируют придомовые территории, в 9 дворах установят новые детские площадки, а еще в двух – спортивные. Стоит отметить, что программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

Школа «Управдом» успешно работает в столице Приморья с 2012 года. На лекциях рассматривают актуальные темы, которые помогут обычному обывателю лучше разбираться в жилищном законодательстве.

– Жилищный кодекс наделяет максимальными правами собственников, но многие люди не до конца представляют себе, что происходит в их домах. Не все жильцы знают, что такое общедомовое имущество, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

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