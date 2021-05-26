Детские сады Приморья могут дополнительно принять больше 1000 малышей

Больше 1000 дополнительных мест появилось в детских садах края. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморском крае продолжают строиться новые детские сады и открываются дополнительные группы в уже имеющихся учреждениях. Только за прошлый год благодаря этому появилось 1000 дополнительных мест для маленьких жителей края. Об этом стало известно из ежегодного отчета губернатора Приморья перед Законодательным Собранием края на котором обсуждаются достигнутые успехи и проблемные вопросы региона.

Как отметил Олег Кожемяко, для малышей возвели четыре новых дошкольных учреждения. За счет этого, а также благодаря введению дополнительных групп, создано 1006 мест.

– Открыты два детских сада на 285 мест во Владивостоке и селе Хмыловка Партизанского района. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию вторых зданий действующих детских садов в Большом Камне и Дальнереченске, – рассказал глава Приморья.

Стоит отметить, что в этом году введен в эксплуатацию детский сад на Патрокле во Владивостоке, строительство которого изрядно затянулось из-за ошибок в проектной документации. К счастью жителей района, теперь он сможет принять 240 маленьких воспитанников.

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