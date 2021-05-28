Продешевил: лесничий получил 650 тысяч взятки, а теперь он может заплатить в 90 раз больше или сесть на 12 лет

Несколько "монгольских дубов" вырубил житель Приморья, дав взятку лесничему. Фото: Павел КЛОКОВ

Лесничий в Кавалеровском районе закрыл глаза на незаконную вырубку деревьев на своем участке, за молчание преступник подарил ему авто стоимостью 650 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews.

Предварительно договорившись с ответственным из территориального филиала Приморского лесничества, житель Приморья незаконно вырубил на его участке несколько "монгольских дубов". Подозреваемый знал, что это уголовно наказуемое преступление, но никому не сообщил о произошедшем за взятку.

Итог - два уголовных дела - за получение и дачу взятки в крупном размере. Нерадивому лесничему грозит штраф в девяностократном размера взятки, а это более 58 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности, или срок от 7 до 12 лет. Отдельное разбирательство будем и с тем, кто дал взятку.

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