Дума Владивостока приняла досрочную отставку Олега Гуменюка

Дума Владивостока приняла отставку главы города Олега Гуменюка Фото: Милана СОКОЛ

Сегодня, 27 мая, на очередном заседании Дума Владивостока приняла досрочную отставку главы города Олега Гуменюка. Вместе с этим депутаты начали формировать комиссию, которой предстоит выбрать нового градоначальника.

В состав комиссии войдут 8 человек: 4 депутата Думы города и 4 представителя, которых назначит губернатор Приморского края. В состав комиссии уже вошли городские депутаты Геннадий Куликов, Евгений Пименов, Виктор Федоров, Роза Чемерис.

До официального избрания комиссией нового градоначальника возглавлять городскую администрацию будет Константин Шестаков.

Напомним, глава Владивостока Олег Гуменюк 18 мая принял неофициальное предложение губернатора Олега Кожемяко и полпреда Юрия Трутнева уйти в отставку добровольно. Соответствующее заявление об отставке он направил в Думу Владивостока на следующий день, 19 мая. в четверг, 20 мая, стало официально известно о том что Константин Шестаков возглавил городскую администрацию до избрания нового градоначальника.