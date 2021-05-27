Работы возле дома с трещинами на Толстого во Владивостоке стали поводом для возбуждения уголовного дела

Кто в итоге ответит за страдания жильцов - покажет время. Фото: Наталья Кочугова/Милана Сокол.

Следователи Ленинского района Владивостока возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Поводом для такой статьи стало нарушение безопасности при приведении строительных работ возле дома по улице Толстого. Напомним, что из-за вырытого возле здания котлована, жильцы запаниковали, ведь дом начала трещать по швам. Приморцы были обеспокоены тем, что он может просто не выдержать, тогда беды не миновать.

- По версии следствия, в период времени с августа 2020 года по май 2021 года, при производстве строительных работ «по выкладке наружных сетей коммуникаций строящегося дома по улице Грибоедова», в непосредственной близости от многоквартирного дома № 25 по улице Толстого в городе Владивостоке рабочие из организации, выполняющей строительные работы, нарушили правила безопасности, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба в размере не менее 500 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Кстати, информацию о том, что после землекопов в квартирах дома появились дыры, СК проверяет в рамках доследственной проверки. Вместе с тем, чтобы расследовать уже открытое дело назначены судебно-строительная и оценочная экспертизы. Оперативники изъяли документы и продолжают допрашивать свидетелей. Расследование продолжается.

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