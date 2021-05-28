Яма «съела» машину во Владивостоке

Автомобиль оказался в импровизированной ловушке. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

В неприятной ситуации оказался владелец мини-кроссовера во Фрунзенском районе Владивостока. Автомобиль угодил в западню, застряв в довольно большой яме. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

История развернулась на улице Бестужева. Nissan Juke угодил передним колесом в глубокую яму и буквально завис над местом провала асфальта. Стоит отметить, что никаких знаков на аварийном участке, к сожалению, не было.

Напомним, весной во Владивостоке начался масштабный ремонт дорог и дворов. Недавно специалисты администрации города осмотрели больше 30 участков в разных районах города и выявили порядка 200 нарушений. Речь идет о тех улицах, где проводился комплексный ремонт в течение последних трех лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и других программ. Устранять все недочеты подрядчикам предстоит за свой счет.

Что касается случая на Бестужева. Хозяину авто предстоит зафиксировать повреждения, если они есть, после чего понять, по чьей вине провалился асфальт. Возможно работы на участке проводила управляйка, коммунальщики или недобросовестный подрядчик. Претензии отправляются в ответственную инстанцию и при необходимости составляется иск в суд.

Неудачная парковка на Бестужева. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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