«Очередное зверское убийство?». Еще один труп выкинуло на побережье Владивостока

Труп животного нашли в одной из бухт острова Русский. Фото: Милана СОКОЛ

Неприятная находка ждала жителей Приморья в выходные на острове русский во Владивостоке. Прогуливающиеся по побережью отдыхающие обнаружили труп животного. Подойти близко очевидцы то ли побоялись, то ли побрезгали. Теперь пользователи сети гадают, кому же принадлежат останки.

Труп выкинуло на каменистый берег в районе мыса Игнатьева. Судя по повреждениям, не исключено, что животное могло попасть под катер. Однако, это лишь догадки. Точная причина смерти пока неизвестна, так же как и вид млекопитающего. Многие жители края, считают, что на берегу оказалась сельдевая акула.

Труп вынесло на берег на острове Русский. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

«Очередное зверское убийство сельдевой акулы», «Постоянно кого то выкидывает...и раньше так было», «Белуха?», «Гений фотографии» так изловчился, что определить точно не представляется возможным. Вроде бы, больше смахивает на сельдевую акулку небольшого размера», – комментируют приморцы.

Напомним, совсем недавно на берегу в районе Суходола оказался дельфин белобочка. От чего наступила смерть животного до сих пор не понятно.

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