Сидельцы в Приморье организовали бойкую торговлю несуществующими запчастями прямо из колонии

Осужденные провернули новое дело, находясь в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенничество с помощью интернета и мессенджеров продолжает набирать обороты. Желающие подзаработать на доверчивости граждан придумываю новые схемы махинаций. И к сожалению, на уловки нерадивых дельцов попадают новые жертвы. Именно так и произошло в этот раз. Продавцы несуществующих автозапчастей организовали торговлю, отбывая срок в одной из колоний Приморья. Теперь мужчинам грозит прибавка к уже имеющимся срокам.

Уже известная многим, но действенная схема развода лишила 200 тысяч рублей жителей 10 регионов России. Потерпевшие переводили предоплату за автомобильные двигатели и комплектующие для японских машин, увидев объявления о продаже в одной из популярных соцсетей. При этом клиенты лишилась денег, не получив заказ. В итоге обманутые пользователи интернета стали обращаться в полицию.

– Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями общеуголовной направленности, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Управления уголовного розыска УМВД Приморья во взаимодействии с коллегами из ГУФСИН России по Приморскому краю, – прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Специалисты вышли на след подозреваемых, ими оказались неоднократно судимый 30-летний житель Спасска-Дальнего и его 31-летний подельник из Хасанского района, также судимый. Мужчины и сейчас отбывают сроки в колонии, но это им не помешало пойти на новое преступление.

На данный момент расследование уголовных дел по факту мошенничества уже завершено. Ушлым осужденным грозит еще по 5 лет лишения свободы к уже имеющимся срокам. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о способах дистанционного мошенничества. Не стоит сообщать личные данные незнакомцам и тем более переходить по сомнительным ссылкам, вводя реквизиты счетов или банковских карт, а также переводить предоплату незнакомцам.

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