Прямо как в Лондоне: во Владивостоке появились красные двухэтажные автобусы

Первый тур запланирован на 5 июня 10:00. Фото: Vladivostok city tour, проект «Голос внутри».

Владивосток стал чуточку ближе к Европе, и Лондону в частности. Совсем скоро на улицах столицы Дальнего Востока можно будет увидеть красные двухэтажные автобусы, на которых будут устраивать обзорные экскурсии по городу, сообщает «КП – Владивосток».

Проект «Голос внутри», который подарил Владивостоку пешие иммерсивные экскурсии, вышел на новый уровень и готовится представить на суд жителей путешествие по городу на двухэтажных автобусах. Красных, прямо как в Лондоне. Аналогичный туристический сервис доступен только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Начиная с 5 июня, каждый желающий сможет отправиться на экскурсию и во Владивостоке. Туры начинаются на центральной площади, а автобусы отходят три раза в день: в 10, 13 и 16 часов. Экскурсоводов на борту нет, да они и не нужны, так как гостям будут выданы наушники, через которые актеры проекта будут просвещать пассажиров.

Сейчас жителям и гостям Владивостока предлагают два маршрута: исторический и по мостам. Первый длится час, за это время расскажут о главных исторических событиях и достопримечательностях города, произошедших на центральной улице – Светланская. Второе путешествие занимает полтора часа, во время которых внимание будет уделено военной истории города.

Билеты можно приобрести на сайте, в туристском информцентре Приморья и, конечно, при посадке в автобус. Однако стоит помнить, что если покупка была совершенна электронным путем, то нужно распечатать билет с QR-кодом. При этом дети до пяти лет могут кататься бесплатно хоть каждый день, а ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 группы такое право дано по будням. Автобусы доступны для людей в колясках, отмечают организаторы проекта.

Официальное открытие иммерсивных путешествий запланировано на 5 июня, в свой первый тур красный двухэтажный автобус отправляется в 10 часов утра.

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