Новый глава Владивостока Константин Шестаков о предшественниках: «Не в моих правилах комментировать работу коллег. Но как житель города... »

Константин Шестаков отвечает на вопросы журналистов. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

3 июня во Владивостоке проходит первая официальная пресс-конференция и.о. мэра Владивостока Константина Шестакова с журналистами. Новый градоначальник обсуждает с представителями СМИ важные вопросы, касающиеся благоустройства приморской столицы, работы администрации и в целом развития города.

– Не в моих правилах комментировать работу коллег, которые работали до меня. Для меня важно выстроить прозрачную и эффективную работу моей команды. Поэтому сегодня я хотел бы говорить о том, что будем делать мы, а не о том, в чем ошиблись мои предшественники. Единственное, проговорю, я живу в этом городе, и сказать, что я выходил на улицу и был удовлетворен, тем, что я вижу – безусловно нет. Нам есть всем вместе над чем работать, – отметил Константин Шестаков.

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