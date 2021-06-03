Любимый вид спорта нового мэра Владивостока - карате-кекусинкай

Шестаков заявил, что намерен развивать те спортивные направления, которые интересуют жителей Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Новый мэр Владивостока заявил, что его любимый вид спорта, это карате-кекусинкай. Однако, по словам Константина Шестакова, это не значит, что именно он будет развиваться больше, чем другие спортивные дисциплины.

Отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции, Константин Шестаков заявил, что он занимался в детстве карате-кекусинкай. Но, в то же время, по словам нового мэра, это не значит, что этому виду спорта при нем будет уделяться больше внимания, нежели другим дисциплинам.

– А во Владивостоке мы будем развивать те спортивные направления, на которые есть запрос от жителей города, – сказал Константин Шестаков.

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