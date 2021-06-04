Назначали встречи. Предприимчивые девушки из Приморья развели доверчивых клиентов на 500 тысяч рублей

Девушки придумали действенный способ развода.

Две жительницы Приморья развели 35 человек, обогатившись на полмиллиона рублей. Мошенницы размещали на популярном сайте объявления о сдаче несуществующих квартир. Теперь предприимчивым любительницам легкой наживы грозит до 5 лет лишения свободы.

Аферы с чужой недвижимостью дамы проворачивали довольно долго – период с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Фигурантки уголовного дела попросту заимствовали фото в интернете, размещали объявления о сдаче квартир, брали задаток с потенциальных квартиросъемщиков, после чего назначали встречу для просмотра недвижимости.

– Потерпевшие переводили на счета злоумышленниц денежные средства, приходили по указанным в объявлениях адресам, где узнавали, что эти квартиры никто не сдает, – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Со временем обманутые клиенты начали массово обращаться в полицию. Общий ущерб от действий мошенниц превысил 500 тысяч рублей. Жительниц Уссурийска удалось найти и задержать во время оперативно-розыскных мероприятий. Мошенницы уже признали свою вину, в ближайшее время им предстоит ответить за содеянное в суде.

Полиция предупреждает жителей края – не стоит переводить предоплаты неизвестным людям и непроверенным организациям.

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