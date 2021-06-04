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Общество4 июня 2021 5:56

Назначали встречи. Предприимчивые девушки из Приморья развели доверчивых клиентов на 500 тысяч рублей

Дамочки придумали и воплотили весьма действенную схему мошенничества
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Девушки придумали действенный способ развода.

Девушки придумали действенный способ развода.

Две жительницы Приморья развели 35 человек, обогатившись на полмиллиона рублей. Мошенницы размещали на популярном сайте объявления о сдаче несуществующих квартир. Теперь предприимчивым любительницам легкой наживы грозит до 5 лет лишения свободы.

Аферы с чужой недвижимостью дамы проворачивали довольно долго – период с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Фигурантки уголовного дела попросту заимствовали фото в интернете, размещали объявления о сдаче квартир, брали задаток с потенциальных квартиросъемщиков, после чего назначали встречу для просмотра недвижимости.

– Потерпевшие переводили на счета злоумышленниц денежные средства, приходили по указанным в объявлениях адресам, где узнавали, что эти квартиры никто не сдает, – сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Со временем обманутые клиенты начали массово обращаться в полицию. Общий ущерб от действий мошенниц превысил 500 тысяч рублей. Жительниц Уссурийска удалось найти и задержать во время оперативно-розыскных мероприятий. Мошенницы уже признали свою вину, в ближайшее время им предстоит ответить за содеянное в суде.

Полиция предупреждает жителей края – не стоит переводить предоплаты неизвестным людям и непроверенным организациям.

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