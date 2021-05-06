Обольстительница с красивыми глазами или сиделец Толян? Приморцев разводят мошенники

Жители Приморья продолжают попадать в лапы мошенников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на предупреждения полиции и многочисленные материалы в СМИ, доверчивые жители Приморья продолжают попадаться на уловки мошенников. Большинство из которых проворачиваются благодаря мобильному телефону и электронной системе платежей.

Продажа товаров в интернете в последнее время заканчивается весьма неожиданно для многих жителей края. Вместо заработка люди остаются без денег. Об очередном таком способе развода рассказала одна из жертв.

– Данная особа является мошенницей, хочет якобы купить ваш товар по объявлению, а потом скидывает на вотсап ссылку, по которой нужно перейти, чтобы получить деньги за продажу. В этой ссылке требуется ввести свою карту. Мы ввели, и остались без денег вообще! Будьте внимательны!, – предостерегли жителей края пострадавшие в сети.

Фото красивой девушки с ребенком на руках не вызвало подозрений. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

Примечательно, что мошенники часто используют чужие фото в ватсапе или телеграме, выставляю на аватарки обворожительных красоток или мамочек с детьми. Тех, кто может расположить к себе собеседника. При этом стоит отметить, что на том конце провода зачатую оказываются не какие-нибудь Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта, а осужденный Анатолий, решивший подзаработать за счет доверчивости граждан.

«КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о мошенничестве с помощью несуществующего сервиса доставки, а также обмане с использованием популярного сервиса перевозок и даже во время установки счетчиков. Словом, мошенники не дремлют и придумывают новые и более совершенные схемы развода. Напомним, не стоит сообщать личные данные незнакомцам и тем более переходить по сомнительным ссылкам, вводя реквизиты счетов или банковских карт.

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