Теперь действительно умные. Во Владивостоке подключают остановки к интернету и электричеству

"Умные" остановки во Владивостоке вскоре начнут работать. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

«Теплые и умные» остановки, установленные еще в 2020 году во Владивостоке, в ближайшее время начнут функционировать в полную силу. Константин Шестаков во время недавней проверки распорядился в срочном порядке разобраться с остановочными павильонами и подключить все задуманные проектами коммуникации. По итогам электронного аукциона, интернет и электричество начал проводить «Ростелеком».

Работы уже во всю кипят на остановке «Гайдамак» (при движении в центр), а также на Нейбута. Недавно специалисты закончили подключение на «Проспект 100-летия Владивостока» (в сторону центра города), «Парк Победы» (обе остановки), «Маяк» и «Третья Рабочая».

По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, остановки, где уже проложены сети, подключат в ближайшие дни. Всего же специалисты оборудуют остановочные пункты по 30 адресам.

Напомним, в этом году в столице Приморья планируется установить еще 14 новых остановок. При этом 13 из них будут стеклянные, для лучшего обзора.

– Одна – «теплая и умная» появится на Луговой, в районе зарядной станции электробусов. Не останутся в стороне и островные территории. Так, на Попова смонтируют шесть остановочных павильонов, – прокомментировала пресс-служба мэрии города.

Также стоит отметить, что исполняющий обязанности главы администрации Константин Шестаков распорядился навести порядок в самих остановках, точнее разобраться с маргинальными личностями, оккупировавшими их. Не исключено, что в скором времени за соблюдением правил в местах ожидания автобусов будут следит специалисты вневедомственной охраны.

Маргиналами займется охрана. И.о. мэра Владивостока приказал разобраться с умными остановками

Павильоны должны быть подключены к коммуникациям в кратчайшие сроки (подробнее...)

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