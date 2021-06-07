«Посмотреть на мир глазами леопарда» и выиграть 300 тысяч рублей можно будет в Приморье уже в это воскресенье

Дистанции в 3, 5, 10 и 21 километров позволят участвовать как опытным бегунам, так и новичкам. Фото: предоставлено организаторами Leo.Run

Уникальный трейловый полумарафон Leo.Run пройдет уже в это воскресенье, 13 июня, в Хасанском районе Приморья в нацпарке «Земля леопарда». Часть средств от продажи билетов пойдет на сохранение популяции краснокнижного пятнистого зверя. Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 километров.

Маршрут по пересеченной местности откроет со склонов высоких холмов захватывающие панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив, бухты Нарвы и Северную, и даже на мосты Владивостока. Общий набор высоты составит 950 метров. Проходить он будет недалеко от села Барабаш на территории национального парка «Земля Леопарда».

Маршрут позволит насладиться захватывающими видами сопок, моря и даже знаменитых мостов Владивостока. Фото: предоставлено организаторами Leo.Run

Однако беспокоиться о том, что бегуны потревожат пятнистых обитателей парка, не стоит. Организаторы рассказали, что маршрут специально построен вокруг мест обитания краснокнижных кошек.

Участие в забеге Leo.Run позволит не просто познакомиться с территорией, а, по словам организаторов, буквально за небольшой промежуток времени посмотреть на мир глазами леопарда и прочувствовать его среду обитания. Кроме того, все участники могут побороться за главный приз - 300 000 рублей и призы от партнеров мероприятия.

Кстати, для участников организаторы организуют трансфер к месту старта и обратно в Барабаш и Владивосток соответственно. А потому они настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личных авто, так как на территории парковка для такого количества людей не предусмотрена, а вдоль обочины стоянка запрещена в связи с тем, что это «участок повышенной опасности» с серией крутых закрытых поворотов.

Автобусы до точки старта отправятся в 6.30-6.40 с Центральной площади столицы ДФО, а в 8.30 - из села Барабаш. Стартовый городок начнет работать с 9 утра, и те, кто не успел заранее получить стартовый пакет, смогут это сделать уже на месте.

Предусмотрены также о разминки перед забегами - отдельно для участников полумарафона и более коротких дистанций.

Маршрут построен так, чтобы человек ненароком не потревожил обитателей парка. Фото: предоставлено организаторами Leo.Run

Программа

10:00 - Церемония открытия мероприятия

10:30 - старт марафона в 21,1 километра.

11:00 - старт участников 3, 5, 10 километров. Кластер А (спортсмены, самые быстрые любители).

11:02 - старт участников 3, 5, 10 километров. Кластер B (опытные любители, средний темп).

11:04 - старт участников 3, 5, 10 километров. Кластер С (любители неспешных беговых прогулок, начинающие бегуны).

11:30 - начало работы фуд-корта.

С 11:15 до 13:00 финишируют участники всех дистанций и кластеров.

В половину третьего состоится церемония награждения абсолютных победителей и команд, а затем в 15:00 - закрытие мероприятия.

А с 12:00 до 15:00 уже будет работать трансфер в Барабаш и Владивосток.

Регистрация проходит на сайте leorun.ru

Организаторы этого спортивного праздника - беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участникам напоминают, что получение стартового пакета возможно только по документу, удостоверяющему личность, а также при наличии медицинской справки. Справка необходима на ВСЕ дистанции, независимо от их сложности.

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