«Виктор означает победитель»: выигравший Евровидение 2008 Дима Билан скоро приедет во Владивосток к своему новому подопечному

«Я очень счастлив быть причастным к будущему этого леопарда» - признается артист. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты - дальневосточных леопардов. Артист стал Хранителем одного из обитателей нацпарка «Земля леопарда», молодого Виктора. Имя редкому представителю кошачьих опекун выбрал сам: Виктор - «означает победитель», пояснил известный артист.

- Меня потрясло и очень порадовало предложение стать Хранителем леопарда, в последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать Хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает победитель, - говорит певец в своем видеообращении.

Кстати, в ближайшее время Дима Билан планирует лично посетить дом нового подопечного - национальный парк «Земля леопарда». Эту информацию корреспонденту «КП-Владивосток» подтвердили в пресс-службе нацпарка:

- Как он и говорил в видеообращении, либо он с концертом сюда приедет, либо специально именно на «Землю Леопарда». Мы проведем с ним большое торжественное мероприятие, чтобы привлечь внимание к этой прекрасной редкой кошке, которая живет всего в 100 километрах от Владивостока.

«Леопард Виктор молод и активен – как и его Хранитель»

Не все знают, что Дима Билан известен не только как прекрасный артист, но и как активный общественный деятель, занимающийся проблемами экологии.

Мы рады, что он поддержал нашу программу и уверены, что его внимание к работе по сохранению дальневосточных леопардов поможет рассказать о ней большей аудитории. И это – значимый вклад, - Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Именно поэтому руководство парка решило предложить Диме Билану стать Хранителем леопарда. Почётный титул дал ему назвать Leo 168M - одного из диких дальневосточных леопардов, обитающих на территории национального парка в Приморском крае. Певец будет регулярно получать обновленную информацию о своём подопечном благодаря фото- и виделовушкам, установленным на особо охраняемой природной территории.

«Леопард Виктор молод и активен – как и его Хранитель», - отмечают сотрудники дальневосточного парка Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Кстати, узор пятен на боках у каждого леопарда свой, по этой индивидуальной черте их и отличают, и следят за их судьбой специалисты. А наличие известного Хранителя, также переживающего за своего «крестника»После того, как хищник камерой взрослому животному присваивается свой номер по типу «Leo 01M», где «Leo» – видовая принадлежность зверя, «01» – порядковый номер, а «М/F» - пол животного (Male/Female).

СПРАВКА

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка на Земле.

В начале века зверь был на грани исчезновения: в мире насчитывалось около 35 диких особей. Однако создание в Приморье национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили увеличить популяцию хищников в мире более чем в три раза.

По данным исследований, в 2020 году на «Земле леопарда» живут около 100 взрослых хищников этого вида, а в остальном мире - только 50.

«Хранители леопарда» - программа парка по сохранению этих редких кошек, в которой более чем за 5 лет ее существования успели своеобразными «крестными» стать: Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов, Илья Лагутенко («Мумий Тролль»), полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и многие другие известные, а иногда совсем обыкновенные, но неравнодушные к судьбе леопардов люди. Среди хранителей есть и школьники из Владивостока и даже Москвы.