Вот это сюрприз. Во Владивостоке незакрепленный автомобиль рухнул с эвакуатора

Мини-джип выпал на дорогу. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

В весьма неприятной ситуации оказался 8 июня сотрудник компании, эвакуирующий автомобили во Владивостоке. Торопливый работник, судя по всему, не закрепил автомобиль и тот при движении попросту упал из кузова прямо на дорогу.

Двойной сюрприз ждет хозяина Suzuki Jimny, который эвакуировали в районе Гоголя. Мало того, что владельцу предстоит заплатить штраф за неправильную парковку и забрать авто со штрафстоянки, так машина еще и могла получить кузовные повреждения, в прямом смысле слова выкатившись из эвакуатора.

Бдительные очевидцы успели сделать пару кадров, на случай, если хозяин машины решит разобраться с подобным способом перевозки.

Напомним, жители Владивостока уже неоднократно жаловались на излишнюю расторопность эвакуаторщиков, которые буквально рвут с места, толком не закрепляя машины. Подобные инциденты при перевозки в столице Приморья происходят уже не в первый раз.

ПО ТЕМЕ

Во Владивостоке во время эвакуации авто едва не выпало на дорогу

Местные жители показали, как перевозят незакрепленные машины по городу (видео)

"Эвакуаторщик, который не смог". В Приморье побег после ДТП закончился падением с эвакуатора

«Аномальное место» – делятся местные жители (фото)