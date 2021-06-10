В числе главных лихачей в Приморье оказались владельцы Lexus

Владельцы элитных авто оказались в числе главных нарушителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты автомобильного сайта «Дром» проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Согласно исследованию, чаще всего на дорогах края превышают скоростной режим, а лидерами по правонарушениям оказались владельцы элитных марок авто.

Самое распространенное правонарушение среди водителей Приморского края — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 86%. На втором месте по популярности (4%) — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. За несоблюдение требований знаков или разметки автолюбители Приморья получили 3% всех «писем счастья». По 2% пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40–60 км/ч и остановка или стоянка в запрещенном месте. Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 3%.

Больше всех штрафов в России получили водители BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo и Lexus, Последние «собрали» в среднем по 3,4 штрафа за год. Самая распространенная сумма штрафа приморских водителей – 500 рублей.

Данные исследования были получены из приложения для проверки и оплаты правонарушений «Дром Штрафы».

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