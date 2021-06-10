В числе главных лихачей в Приморье оказались владельцы Lexus

Владельцы элитных авто оказались в числе главных нарушителей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эксперты автомобильного сайта «Дром» проанализировали штрафы ГИБДД, вынесенные российским водителям с помощью камер с начала 2021 года. Согласно исследованию, чаще всего на дорогах края превышают скоростной режим, а лидерами по правонарушениям оказались владельцы элитных марок авто.
Самое распространенное правонарушение среди водителей Приморского края — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится подавляющее большинство всех штрафов — 86%. На втором месте по популярности (4%) — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. За несоблюдение требований знаков или разметки автолюбители Приморья получили 3% всех «писем счастья». По 2% пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40–60 км/ч и остановка или стоянка в запрещенном месте. Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 3%.
Больше всех штрафов в России получили водители BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo и Lexus, Последние «собрали» в среднем по 3,4 штрафа за год. Самая распространенная сумма штрафа приморских водителей – 500 рублей.
Данные исследования были получены из приложения для проверки и оплаты правонарушений «Дром Штрафы».
ПО ТЕМЕ
«У меня чуть сердце не остановилось»: дамочка на Lexus поплатилась за то, что едва не погубила ребенка в Приморье
Полицейские рассказали, как удалось найти нарушительницу (подробнее...)
«Хозяин дороги, король жизни». Встречу с Lexus во Владивостоке очевидцы сравнили с американскими горками
«Я бы газку прибавил, на моей тачке морда дорогая» – делится автомобилист (видео)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14