Больше 2000 покрышек за неделю убрали с улиц Владивостока

Во Владивостоке утилизируют стихийные свалки покрышек. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Дорожная служба «Содержание городских территорий» Владивостока продолжает вывозить автопокрышки, скопившиеся на улицах города. Стихийные свалки ликвидируют в разных районах приморской столицы. Буквально за неделю специалисты вывезли больше 2000 старых шин.

На этой неделе покрышки убрали с форта Линевича (улица Волкова), Сахалинской, Самарской, Слуцкого, Черняховского, Адмирала Юмашева, Станюковича, Советской, Посьетской, Крыгина и некоторых других адресов.

Все собранные с улиц колеса дорожная служба размещает на площадке для временного хранения на одной из своих баз.

– Регулярно с базы СГТ за собранными автопокрышками приезжает специализированная компания – «ЭкоСтар Технолоджи», которая изготавливает из них резиновую крошку. Только за эту неделю в специализированную перерабатывающую компанию передано свыше двух тысяч автопокрышек, – отметила главный специалист городского управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Вероника Северьянова.

Всего же с начала города в столице Приморья собрано и передано на утилизацию больше 24 000 шин. Напомним, старые покрышки обретают новую жизнь. Переработанная резина в том числе идет на покрытие детских и спортивных площадок.

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