Районный прокурор приехал на место трагедии на Ханке, где нашли замерзающего трехлетнего малыша

Палатка, в которой расположилась семья до трагедии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Происшествие на озере Ханка, где пропала семья из трех человек, включая трехлетнего малыша, привлекло внимание прокуратуры Приморского края. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Ханкайского района, информирует «КП – Владивосток».

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 11 июня. На озере Ханка, куда приехала отдыхать семья из трех человек, местные жители села Камень-Рыболов обнаружили лодку без мотора. На поиски они отправились неспроста – почти сутки в лагере, разбитом на берегу, никого не было, и тогда сельчане забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Дамира нашли замерзающим, его сразу завернули в куртку, чтобы согреть. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Вскоре спасатели нашли трехлетнего мальчика. По официальной информации, ребенок был найден в лодке. По словам местных жителей, он лежал лицом в песок. Однако в любом случае у малыша диагностировали переохлаждение. Сейчас Демид находится в больнице с бабушкой. Поиски родителей – Андрея и Кристины – продолжаются.

По факту исчезновения супружеской пары следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

Прокуратура Приморского края обратила внимание на эту трагедию. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Ханкайского района Павел Спасенников. Надзорный орган следит за ходом и результатами расследования уголовного дело. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

На этом берегу спасатели нашли ребенка, он лежал лицом в песок. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Также прокуратура оценит то, как супруги исполняют свои родительские обязанности, а также в каких условиях проживает и воспитывается малыш.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

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