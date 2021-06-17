Неравнодушные могут поддержать семью погибшей на озере Ханка пары

У Андрея и Кристины остался трехлетний сын. Фото: предоставлено родственниками.

Семья Андрея и Кристины, которые погибли в Приморье на озере Ханка и чей трехлетний сын чудом спасся, сейчас находится в трауре. У неравнодушных людей есть шанс помочь родственникам погибшей пары. Двоюродная сестра девушки лично предоставила редакции «КП – Владивосток» номер своей карты. Все, кто желает поддержать семью, могут перевести любую сумму на следующий номер: 5484 5000 1746 0976. Перевод на имя Кристины Олеговны.

Родственница отметила, что они готовятся к похоронам. Точная дата станет известна только после вскрытия.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родственникам и друзьям погибших.

Напомним, что 10 июня на озере Ханка пропали супруги Кристина и Андрей. Спустя сутки был найден их трехгодовалый сын, чудом выживший, и лодка, у которой был оторван мотор. Но родителей нигде не было.

Несмотря на сильное переохлаждение, мальчика удалось спасти. Его оперативно доставили в реанимацию, но уже через два дня перевели в обычную палату. Сейчас с ним бабушка и другие родственники, его жизни ничего не угрожает. Ребенка готовят к выписке.

Поиски родителей продолжались пять суток. Все это время волонтеров и спасателей не покидала надежда, но 16 июня сотрудники МЧС сначала заметили тело девушки, а через десять минут обнаружили и мужчину. По предварительной информации, телесные повреждения не обнаружены.

ПО ТЕМЕ

«Мальчику повезло, что чайки не выклевали ему глаза»: Первым трехлетнего ребенка на Ханке обнаружил сотрудник заповедника

Валентин Козырев рассказал наиболее вероятную версию трагедии, из-за которой погибли родители мальчика, и предупредил о коварстве озера (подробнее...)

Малыш остался сиротой: в Приморье нашли тела пропавших на озере Ханка супругов

На месте ЧП работают криминалисты (подробнее...)

Исчезнувшие родители и чудом спасенный малыш: что известно о трагедии на озере Ханка

Следователи рассказали наиболее правдоподобную версию, однако ни Кристину, ни Андрея до сих пор не нашли (фото, видео)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14